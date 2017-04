Agent zaak-Henriquez vreest voor veiligheid

De agent die momenteel voor de rechter staat voor de fatale arrestatie van Mitch Henriquez, vreest voor de veiligheid van zichzelf en zijn gezin. Dat vertelde hij donderdag tijdens de zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Het is voor het eerst dat de agent, die anoniem is en wordt aangeduid als DH02, zich in het openbaar uitspreekt over de zaak.

De advocaten van de nabestaanden van de in juni 2015 na zijn arrestatie overleden Arubaan Henriquez pleiten ervoor dat de namen van de agenten bekend worden gemaakt. Daartoe is zelfs een kort geding geweest, maar de nabestaanden kregen tot nu toe nul op het rekest. De rechter buigt zich nogmaals over het verzoek en besluit over twee weken.

DH02 liet daarop weten dat hij hoopt dat de rechtbank niet in het nadeel van zijn gezin besluit. De agenten en hun gezinnen zijn na de arrestatie op het Haagse muziekfestival in 2015 heel ernstig bedreigd. In de Haagse Schilderswijk waren dagenlange rellen. „Mijn gezin heeft hier niet voor gekozen. Ik ook niet overigens. Ik heb mijn werk gedaan en ben daarom hier terechtgekomen.”