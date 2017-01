Agent schiet bijtende hond dood in Leeuwarden

Een politieagent heeft in Leeuwarden een agressieve hond doodgeschoten. Het dier was maandagavond samen met twee andere honden uitgebroken op een bedrijventerrein in de Friese hoofdstad en viel meerdere mensen aan.

Eerst moest een voorbijganger het ontgelden. Vervolgens beet de hond een toegesnelde medewerker van de dierenambulance. Die raakte dusdanig gewond aan zijn arm, dat hij met een gewone ambulance naar het ziekenhuis werd afgevoerd.

De politie, die er ook bij was gehaald, probeerde er met pepperspray en een waarschuwingsschot voor te zorgen dat het beest zou loslaten. Uiteindelijk deed de hond dat, maar hij rende daarna direct achter een passerende fietser aan. Die wist zichzelf in veiligheid te brengen, waarna het dier een van de agenten aanviel. Hij zag zich genoodzaakt te schieten.

De 44-jarige eigenaar van de honden heeft zich achteraf gemeld. Hij is volgens de politie aansprakelijk. Zijn andere twee honden heeft hij wel teruggekregen.