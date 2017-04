Agent schiet bij knokpartij in parkeergarage

Een 29-jarige man is aangehouden nadat hij in een parkeergarage in Rotterdam met zijn auto was ingereden op een groepje mensen. Een te hulp geroepen politieagent heeft daarbij zijn dienstwapen moeten gebruiken. Niemand raakte gewond.

De politie kwam maandag rond 05.00 uur naar de parkeergarage op de Kruiskade in het centrum, na een melding dat er een massale vechtpartij aan de gang was. De verdachte reed op dat moment in op enkele mensen die op tijd weg konden springen. Toen hij daarna op een agent wilde inrijden, trok die zijn dienstwapen en schoot.

De bestuurder reed vervolgens naar een hoger gelegen parkeerdek, waar hij is aangehouden. De verdachte, een man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is meegenomen naar het bureau. De politie doet onderzoek, onder meer naar de aanleiding van de vechtpartij.