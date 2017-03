Agent niet strafbaar voor schietincident

Een wijkagent die in mei 2015 in het Limburgse Susteren een man in een voet en een been schoot, is donderdag door de rechtbank in Roermond ontslagen van rechtsvervolging. De officier van justitie had een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf tegen de politieman geëist wegens het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

De rechtbank vindt de politieman niet strafbaar voor het schieten op de man, van wie de agent vermoedde dat hij een wapen bij zich had en een vuurwerkbom tegen de voordeur van een woning had geworpen. Achteraf bleek hij door een psychose niet te reageren op bevelen en maakte hij voortdurend handbewegingen onder zijn kleding. De agent vreesde dat de man iets te maken had met het motorclubgeweld in Susteren.

De vrees voor een dreigende situatie waarbij hijzelf en twee ooggetuigen het slachtoffer hadden kunnen worden, was gerechtvaardigd. Hij mocht als politieman net als iedere burger zichzelf en anderen verdedigen, vindt de rechtbank. De door zijn psychose onbedoeld neergeschoten man moet blijvend een brace om zijn been dragen.