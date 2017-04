Agent en ex-Kamerlid Hero Brinkman weer vrij

Agent en voormalig Tweede Kamerlid Hero Brinkman is donderdag weer vrijgelaten. Dat heeft zijn advocaat Richard van der Weide laten weten. Brinkman heeft drie dagen in de cel gezeten op verdenking van het schenden van het ambtsgeheim.

Het is nog niet precies duidelijk waar de verdenkingen over gaan. Mogelijk heeft het iets te maken met vertrouwelijke informatie van de politie die vorig jaar is gelekt naar De Telegraaf over een moskee in Amsterdam-Noord. In dat verhaal staat onder meer dat bestuursleden van de Amsterdamse Arrayan-moskee in beeld zijn van opsporingsdiensten vanwege radicalisering en jihadisme.

De 52-jarige Brinkman werd maandag opgepakt. Bij hem thuis is huiszoeking gedaan.

Brinkman was tot en met 2012 lid van de PVV, daarna ging hij zelfstandig verder. Tijdens de laatste verkiezingen vorige maand behaalde hij geen zetel met zijn Ondernemerspartij.