Afzeggen verkiezingsdebat Wilders’ goed recht

Voor de media en de politieke en maatschappelijke discussie is het vervelend, maar het staat politici als Geert Wilders vrij om zelf te bepalen of ze zich laten interviewen. „Hij kan en mag bepalen met wie hij praat en met wie niet”, zei voorzitter Marcel Gelauff van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren maandag. De PVV-leider zegde onlangs enkele verkiezingsdebatten af.

„In september vorig jaar vond een informeel gesprek plaats tussen de PVV-voorman en een aantal van onze leden, allemaal journalisten”, aldus Gelauff, hoofdredacteur NOS Nieuws. „Ook daar was het klip-en-klaar: Wilders maakt zijn eigen keuzes. Het is ook zijn goed recht.” Het gesprek leidde niet tot concrete afspraken.

Hoofdredacteur Sjors Fröhlich van BNR, dat met RTL het Carrédebat organiseert, nodigde Wilders uit om ‘met of zonder microfoon’ een kop koffie te komen drinken en te bespreken hoe journalisten en Wilders op een goede manier met elkaar om kunnen gaan. Maar Wilders liet maandag in een tweet weten zeker niet op die uitnodiging in te gaan. Zondag meldde hij zich af voor het Carrédebat, het ‘premiersdebat’ -ook van RTL- had de PVV-voorman al eerder afgezegd.

Het komt volgens Gelauff veel vaker voor dat politici of anderen media niet te woord willen staan. „Het is iets van alle tijden, al worden de dingen door hem wel meer op scherp gezet.” De voorzitter benadrukt dat het genootschap geen standpunt inneemt over Wilders’ weigering. Hij zegt het wel jammer te vinden dat Wilders in deze verkiezingstijd niet van plan is aan bepaalde debatten op radio en tv mee te doen.

Het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren komt jaarlijks enkele malen bijeen. Het is een organisatie die opkomt voor de belangen van de journalistiek en gesprekspartner van onder meer de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en journalistieke opleidingen.