Afschieten wilde zwijnen Heukelum enige optie

Er is geen alternatief voor het afschieten van de wildezwijnenfamilie die in het buitengebied van het Gelderse Heukelum, gemeente Lingewaal, rondscharrelt. Dat zegt Erik Koffeman van de Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland.

De acht zwijnen –een moeder, een jaarling en zes jonge biggetjes– werden onlangs gesignaleerd in een natuurgebied van Staatsbosbeheer rond de Zuiderlingedijk. Waarschijnlijk zijn ze uitgezet door iemand die van de dieren af wilde, mogelijk een fokker. „Er komen geen zwijnen voor in dit gebied. Afgaande op hun gedrag –ze zijn niet echt wild– heeft iemand ze daar achtergelaten”, denkt Koffeman.

In Gelderland is de Veluwe aangewezen als leefgebied voor wilde zwijnen, elders geldt een een zogeheten nulbeleid om overlast, schade en gevaarlijke situaties te voorkomen. De Gelderse FBE, die het faunabeleid van de provincie uitvoert, besloot daarom de Heukelumse zwijnen af te schieten. Dat zorgde voor veel commotie. Een onlinehandtekeningenactie werd in korte tijd 1800 keer getekend. Fractievoorzitter Thieme van de Partij voor de Dieren liet dinsdag weten Kamervragen over het onderwerp te gaan stellen.

Vrijdagavond kon ternauwernood een groepje dierenliefhebbers worden tegengehouden die de zwijnen met netten wilden vangen. Het was hun bedoeling om de beesten daarna onder te brengen bij een dierenopvang in Groningen. „Levensgevaarlijk”, vindt Koffeman. „Die dieren lijken misschien wel tam, en er is ook niets aan de hand als je ze met rust laat. Maar als je in de buurt van de biggetjes komt, krijg je met de zeug van doen.” De Gelderse Staten wezen woensdag bovendien een voorstel van de Partij voor de Dieren af om de zwijnen te vangen en te verplaatsen.

De woordvoerder van de Faunabeheereenheid begrijpt best dat inwoners het zielig vinden dat met name de biggetjes worden gedood, maar volgens hem is er geen alternatief. „Afschieten is de enige optie. Loslaten op de Veluwe kan ook niet. Daar moeten er de komende weken nog 500 worden afgeschoten.”

Koffeman hoopt dat actievoerders de zwijnen met rust laten. De FBE Gelderland heeft een ervaren jager inmiddels opdracht gegeven om de dieren te doden. Wanneer dat precies gebeurt, is niet bekend.