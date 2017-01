Afscheidsdienst met eerbetoon Haagse agent

De 36-jarige agent die eerder deze maand overleed aan de verwondingen die hij opliep bij een aanrijding tijdens de jaarwisseling in Den Haag heeft donderdag een afscheid met korpseer gekregen.

De kist met het lichaam van de Haagse agent Mario werd in Boskoop door een erehaag van collega’s ontvangen. Ook tijdens de dienst werd de kist, die was bedekt met de rood-wit-blauwe vlag, geflankeerd door politiemensen in hun officiële uniform.

Bij de dienst voor de politieman waren ook minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie, korpschef Erik Akerboom en burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag aanwezig.

De agent raakte tijdens de jaarwisseling zwaargewond toen hij werd aangereden op het Kaapseplein in Den Haag. Hij overleed een aantal dagen later aan zijn verwondingen. Na zijn dood kwamen er veel steunbetuigingen binnen voor nabestaanden en de politie.