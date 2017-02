Afghaanse en Iraniër vechten voor zelfstandig Weesp

In Weesp is een actiecomité gevormd dat zich verzet tegen een fusie met Amsterdam. Saillant detail: van de oprichters komt er een uit Afghanistan en een uit Iran.

Fahima Popal (46) en Bahman Khalafi (50) haasten zich op te merken dat zij niet de enige oprichters zijn van de groep die tegen een ‘huwelijk’ met de nabijgelegen hoofdstad is. Popal: „Met een man of twintig hebben we de hoofden bij elkaar gestoken en hebben we dit comité opgericht. De andere actievoerders komen van oorsprong uit Weesp. Wij tweeën dan net niet.”

Popal komt van oorsprong uit Afghanistan. De vroegere Afghaanse vluchtte in 1996, „ten tijde van de taliban”, weg uit haar land. „Voor vrouwen was het geen leven onder de taliban”, zegt ze kort en bondig over het verleden.

Popal, die in Moskou heeft gestudeerd en daar is gepromoveerd op de geschiedenis van haar geboorteland, vluchtte naar Nederland. Na een trektocht langs verschillende asielzoekerscentra kreeg ze een woning in Weesp toegewezen.

Inmiddels is Popal voorzitter van de stichting Vrouwen van Weesp, een organisatie die zich inzet voor de zelfredzaamheid van buitenlandse vrouwen.

Khalafi, geboren in Iran, kwam in 1992 als politiek vluchteling naar Nederland. „Ik was politiek actief in Iran, maar was te kritisch”, vertelt de vroegere Iraniër. Vanaf 1995 woont hij in Weesp waar hij vrijwilligerswerk doet. Tussen de bedrijven door neemt hij in artikelen de regering in Teheran regelmatig op de korrel.

Bevalt Weesp?

Khalafi: „Weesp is niet zo groot. Het is met ongeveer 20.000 inwoners een overzichtelijke stad. De mensen zijn hier aardig. En Weesp ligt dicht bij Amsterdam.”

En u wil toch niet bij de hoofdstad horen?

Khalafi: „Wij hebben niets tegen Amsterdam. De stad is prachtig en de inwoners zijn aardig. Het gaat ons om de bestuurlijke macht.”

Wat wilt u daarmee zeggen?

Popal: „De afgelopen jaren is de sociale dienst van Weesp eerst een aantal jaren bij Hilversum en vervolgens in 2015 bij Stichtse Vecht ondergebracht. Hilversum was al lastig, maar doordat Stichtse Vecht nog moeilijker te bereiken is, zijn de problemen alleen maar groter geworden.”

Amsterdam ligt dichter bij dan Stichtse Vecht?

Khalafi: „Geografisch kan dat kloppen, maar de afstand van de burger tot de bestuurlijke gemeente wordt dan veel groter. Nu is die klein en heel praktisch. Is er iets, dan stap ik naar het gemeentehuis en kan ik mijn vragen kwijt.”

Onderzoek wees vorig jaar uit dat het gemeentebestuur van Weesp zwak is.

Khalafi: „Wij kennen dat onderzoek, maar hebben zo onze vragen. Waarom gaat het ineens niet meer goed met Weesp? Eerder waren er nooit klachten. Is een fusie een garantie dat je dan geen zwak bestuur meer hebt? Je kunt wel blijven fuseren omdat je zwak bent. Dat is niet de oplossing van het probleem.”

Volgens hetzelfde onderzoek is een meerderheid van de Weespenaren voor een fusie.

Popal: „Die vraag is niet in het onderzoek gesteld. De mensen is gevraagd wat ze van Weesp vonden en of ze ooit problemen hadden gehad. Wie heeft dat niet? Op grond van die vragen is geconcludeerd dat de burgers van Weesp voor een fusie zijn.”

Wat doet u zodat uw stem wordt gehoord?

Khalafi: „Wij zijn een handtekeningenactie begonnen.”

Popal: „En als je de mensen benadert of ze een handtekening willen zetten tegen een fusie, vragen ze: „Welke fusie?” Ik wil maar zeggen: Dat onderzoek is niet duidelijk geweest.”

U wilt geen fusie. Is samenwerking wel een optie?

Khalafi: „Een fusie wijzen we sowieso van de hand. Als het niet anders kan, dan maar samenwerken.

Het liefst blijven we zelfstandig. We zijn al 660 jaar als stad zelfstandig en al die tijd is het goed gegaan. Waarom zou het nu anders moeten?”

----

„Drie gemeenten in Vechtstreek”

HAARLEM. De provincie Noord-Holland is de wettelijke procedure voor gemeentelijke herindeling in de Gooi en Vechtstreek gestart om te komen tot maximaal drie gemeenten. De herindeling is nodig om de lokale en regionale bestuurskracht te versterken, zo maakten Gedeputeerde Staten eerder deze week bekend. Diverse gemeenten in de Gooi en Vechtstreek onderkennen de bestuurskrachtproblemen, maar denken zeer verschillend over de bestuurlijke toekomst. De provincie wil dat er uiterlijk in 2023 wordt gefuseerd.