Advocaat Peter Wakkie op vrije voeten

De Nederlandse topadvocaat Peter Wakkie is weer op vrije voeten. De politie in Madrid heeft dinsdagnacht om 00.30 uur het verhoor beëindigd en heeft hem vrijgelaten. Dat meldt de woordvoerder van Wakkie in Nederland nadat hij contact had gehad met zijn advocaat in Spanje.

De advocaat werd maandagochtend gearresteerd bij aankomst op het vliegveld van Madrid. De Spaanse onlinekrant El Confidencial meldde dat Wakkie werd opgepakt in verband met de betaling van miljoenen euro’s smeergeld aan familieleden van Russische ministers. Advocaten van Wakkie in Nederland weerspraken die beschuldiging echter ten stelligste en zeiden dat hij is aangehouden met als doel om zijn positie in een zakelijk geschil te ondermijnen.

Volgens de woordvoerder kan Wakkie gewoon terug naar Nederland reizen. „Ik ben blij als vriend en woordvoerder dat hij vrijgelaten is.”