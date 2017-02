Advocaat en partner Klaas Otto opgepakt

Een 69-jarige Haagse advocaat van motorclub No Surrender-oprichter Klaas Otto is opgepakt. Ook de 45-jarige partner van Otto is aangehouden. De twee arrestaties waren maandag, meldt de politie dinsdag.

De politie deed maandagavond wederom een inval op het woonwagenkamp in Bergen op Zoom waar Otto woont en doorzocht zijn en nog twee andere woningen. Ook op zeven andere plekken in het land waren invallen, namelijk in Wouw, Halsteren, Gouda en Zwijndrecht. Bij de doorzoekingen werd onder meer een vuurwapen, munitie en geld in beslag genomen.

Otto (49) werd een week geleden onder strenge voorwaarden vrijgelaten. Vrijdag werd hij alweer aangehouden en terug naar de gevangenis gestuurd omdat hij zich niet aan de regels van zijn vrijlating had gehouden. Hij had tegen de afspraken in contact gehad met hij zijn rechterhand en medeverdachte Janus de V. (46).

Ook zijn 21-jarige zoon en 31-jarige schoonzoon werden afgelopen vrijdag opgepakt en vervolgens maandagavond weer vrijgelaten. De schoonzoon uit Zwijndrecht werd kort na zijn vrijlating weer gearresteerd op verdenking van overtreding van de Wet Wapens en Munitie.

Otto wordt er onder meer van verdacht enkele zakenpartners voor veel geld, auto’s en een speedboot te hebben afgeperst. Dat gebeurde volgens het OM met zo veel dreiging en geweld dat getuigen bang zijn te verklaren en degenen die dat wel deden, vrezen voor hun leven. Onder de mannen die zijn afgeperst is ook Joop M. Die is begin deze maand in België tot acht jaar cel veroordeeld vanwege een poging tot moord op Otto. Hij schoot hem in Poppel in de schouder.

De zaak zou in september door de rechtbank inhoudelijk behandeld moeten worden.