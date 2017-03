Adviesraad: leger onverantwoord uitgehold

Het is onverantwoord dat het Nederlandse leger pas over vier jaar weer helemaal inzetbaar is. Dat vindt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), die zijn zorgen uitspreekt over de belabberde staat waarin de krijgsmacht verkeert.

Als het kabinet niet meer geld voor het leger uittrekt, duurt het tot ten minste 2021 voor de zogenoemde basisgereedheid weer op orde is. De AIV, die de regering van onafhankelijk advies dient, noemt dat zeer ernstig. AIV-lid en oud-minister van Defensie Joris Voorhoeve wijst erop dat er gevaar dreigt vanuit Rusland, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

De AIV raadt de regering met klem aan zich aan de afspraken te houden die de NAVO heeft gemaakt over het defensiebudget. Het volgende kabinet moet toewerken naar het gemiddelde van de defensieuitgaven in Europa, vindt de raad. Vier jaar later moet de NAVO-norm van 2 procent van het bbp worden gehaald.