Advies: stel raad voor de veiligheid in

Nederland moet niet alleen investeren in defensie, maar ook een raad voor de veiligheid instellen, waar binnenlandse en buitenlandse veiligheidspolitiek samenkomen. In de raad onder leiding van de premier moeten in ieder geval ook de ministers van Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, Veiligheid en Justitie en de legerleiding zitting nemen.

Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Premier Mark Rutte en minister Jeanine Hennis (Defensie) hebben het rapport woensdag in ontvangst genomen.

Het adviesorgaan concludeert dat de veiligheidssituatie voor Nederland is verslechterd. Bovendien komt zijn dreigingen veranderd en komen die niet meer altijd van buiten. Daarom is een meer samenhangende strategie nodig. De veiligheidsraad kan dat beleid bepalen.

Daarin moet met heel verschillende zaken rekening worden gehouden: van traditionele dreigingen tot migratiestromen, terrorisme en piraterij en gevaren voor het dataverkeer en de aanvoer van voedsel en grondstoffen. Onderzoek door een nieuw op te richten planbureau voor de veiligheid kan daar ook bij helpen, aldus de WRR.

Er wordt al langer gesproken over extra geld voor Defensie, maar in de praktijk wordt dat nog niet echt zichtbaar. WRR-lid Ernst Hirsch Ballin raadt aan de uitgaven stapsgewijs te verhogen. Hij vindt het belangrijk om „geen bestedingsplan bij het geld” te maken, maar wel genoeg budget te hebben voor doordachte beslissingen over bestedingen.

Het pleidooi voor een nationale veiligheidsraad is niet helemaal nieuw. Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) zei vorig jaar dat een volgend kabinet zou moeten nadenken over een nationale veiligheidsraad naar Amerikaanse model.