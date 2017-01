Advies: Noord-Veluwe moet meer samenwerken

De samenwerking tussen de Noord-Veluwse gemeenten moet beter. Nu blijft de ontwikkeling van het gebied achter ten opzichte van buurregio’s Zwolle, Amersfoort en de Stedendriehoek (Apeldoorn-Deventer-Zutphen).

Dat concludeert de Overijsselse oud-commissaris van de Koningin Geert Jansen in een rapport dat donderdag in Ermelo werd bekendgemaakt. In de regio Noord-Veluwe werken Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten samen.

Door het ontbreken van samenhang in het beleid blijven kansen voor inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven onvoldoende benut, stelt Jansen.

Relatief veel jongeren en jonge gezinnen trekken weg. Ook groeit de toeristische sector minder vergeleken met concurrerende recreatieve gebieden.

Jansen adviseert de recreatieve functie van de Veluwe te versterken. Ook moet de regio inspelen op de economische kansen door de ontwikkeling van Lelystad Airport. De bereikbaarheid van de regio moet worden versterkt, onder meer door aanpak van de A28. Verder moet er een regionale economische ontwikkelingsstrategie komen.

Verder concludeert de oud-commissaris van de Koningin dat de huidige organisatie van de samenwerkende gemeenten, de regio Noord-Veluwe, zich heeft ontwikkeld „tot een topzware organisatie, die op elk niveau (strategisch, beleidsmatig en operationeel) niet meer het passende vehikel is voor opgaven van deze tijd.”

Lichte vorm

Hij wil die vervangen door een „lichte, maar niet-vrijblijvende vorm van samenwerking” in een stuurgroep. Jansen snijdt daarmee in het vlees van de regio zelf, waarvoor hij de studie deed. Hij constateert dat de gemeenten veelal buiten het formele regioverband samenwerken. Zo willen Ermelo en Harderwijk uit het verband voor de uitvoering van het sociale domein stappen.