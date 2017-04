AD is 70 abonnees kwijt om treitervlogger

Het aantrekken van voormalig ‘treitervlogger’ Ismail Ilgun heeft het AD in een dag tijd in ieder geval zeventig abonnees gekost. Dat zei hoofdredacteur Hans Nijenhuis vrijdagavond in de uitzending van het NPO Radio 1-programma Dit is de dag.

De 19-jarige Ilgun kwam vorig jaar in het nieuws met YouTube-filmpjes vanuit de onrustige buurt Poelenburg in Zaandam. Voor de website van het AD gaat hij nu aan de slag met een videoserie over achterbuurten.

Nijenhuis verdedigde de aanstelling van Ilgun vrijdagochtend al in een hoofdredactioneel commentaar in zijn krant, waarin hij schrijft dat hij iemand die zijn carrière met een misstap begon een tweede kans gunt. Geconfronteerd met het verwijt dat het aannemen van de ‘treitervlogger’ een publiciteitsstunt zou zijn, gaf de hoofdredacteur op de radio toe inmiddels zeventig opzeggingen te hebben ontvangen van abonnees. „Dat vinden wij niet leuk.”