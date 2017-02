Diverse natuurorganisaties, verspreid over het land, zijn maandag hun jaarlijkse actie gestart om padden over te zetten. Ze signaleren dat de paddentrek maandag is begonnen.

Na een zachte winter en een voorjaar dat langzaam op gang komt zijn de dieren op weg naar de sloot om zich voort te planten. Ze starten met de avondschemering. Onder meer de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland houdt overzetacties.