Actie voor toekomst jongvolwassenen

De brancheorganisaties MBO Raad en de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) maken zich zorgen om de toekomst van een groep jongvolwassen. Zo’n 138.000 twintigers zonder baan of opleiding dreigen buiten de boot te vallen. De twee organisaties lanceren daarom vrijdag het zogenoemde perspectiefjaar om deze groep tussen de 23 en 27 jaar aan het werk te helpen.

„Als we niets doen, is deze groep de volgende verloren generatie die tot hun pensioen veroordeeld is tot de bijstand”, zeggen Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad en Hans Hillen voorzitter van de NRTO.

Het perspectiefjaar moet de groep een jaar met training, begeleiding en coaching bieden. „Daarvoor hebben we iedereen nodig: wethouders, de landelijke overheid, werkgevers en het kabinet”, aldus de brancheorganisaties. „Een investering in deze jongvolwassenen nú levert op korte termijn rendement op in de vorm van werk en een eigen inkomen. En de maatschappij hoeft de lasten van een langdurige uitkering niet te dragen.”