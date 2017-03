Actie voor Giro555 levert 30 miljoen op

De inzamelingsactie voor Giro555 tegen de hongersnood in Jemen, Noordoost-Nigeria, Zuid-Soedan en Somalië heeft tot woensdagavond ruim 30 miljoen euro in het laatje gebracht. In de landen dreigt voor 20 miljoen mensen een tekort aan eten.

Tijdens de Nationale Actiedag van Giro555 besteedden woensdag diverse radio- en tv-zenders aandacht aan de actie waarmee geld werd ingezameld. Tal van bekende Nederlanders verleenden hun medewerking door de telefoons te bemannen waar mensen hun giften konden doorgeven.

„Wat een fantastische dag en wat een geweldige opbrengst! Nederland laat zich vandaag weer op z’n mooist zien,” aldus actievoorzitter Farah Karimi. Ze kijkt tevreden terug op de actiedag. „Ik wil namens het hele actieteam van Giro555 en de samenwerkende hulporganisaties de NPO bedanken, Instituut voor Beeld en Geluid, de publieke en commerciële omroepen en programmaredacties, maar ook artiesten, en andere bekende Nederlanders die samen deze actiedag tot een groot succes hebben gemaakt.”

Met het geld kopen de hulporganisaties onder meer speciale pindapasta voor ernstige ondervoede kinderen. Ook wordt er geld gebruikt voor het herstellen van de watervoorzieningen en hygiënepakketten met daarin zeep en waterzuiveringstabletten.

De verwachting is volgens de organisatie dat het eindbedrag van Giro555 nog oploopt. Er zijn nog steeds acties in het land bezig, en mensen kunnen voorlopig blijven storten.