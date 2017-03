Actie 555 tegen hongersnood komt op stoom

De samenwerkende hulporganisaties hebben in de eerste twee dagen van hun inzamelingsactie voor slachtoffers van hongersnood al ruim anderhalf miljoen euro binnengekregen. Voorzitter Farah Karimi vindt het „hartverwarmend dat zo veel mensen onmiddellijk in actie zijn gekomen”.

Het bedrag dat tot nog toe is binnengekomen overtreft de giften die Nederlanders deden in de eerste dagen van diverse eerdere Giro555-acties, bijvoorbeeld vanwege ebola in 2014 en de Syrische burgeroorlog in 2013. „De opbrengsten tot nu toe zijn te vergelijken met acute rampen, zoals aardbevingen en overstromingen”, aldus de hulporganisaties woensdag. Dat is opmerkelijk, want zulke rampen zijn doorgaans heel prominent in het nieuws.

Dat in landen als Jemen, Somalië, Zuid-Sudan en het noordoosten van Nigeria, allemaal conflictgebieden, zo’n twintig miljoen mensen ernstig ondervoed zijn of dreigen te raken, is een ramp die zich over een langere periode voltrekt.

Voorzitter Karimi noemt de tussenstand „een mooi begin”. „Maar er is heel veel geld nodig”, benadrukt ze.