ACP: politietop negeert acties waterpolitie

De acties tegen onderbezetting bij de waterpolitie van de Landelijke Eenheid, die nu anderhalve week duren, gaan door. Door gebrek aan personeel wordt het politiewerk te water volgens politiebond ACP al geruime tijd onmogelijk gemaakt. Er zou onvoldoende personeel zijn om de nautische diensten goed en veilig uit te voeren.

Tientallen speedboten en twaalf grote schepen van de politie liggen sinds vorige week dinsdag aan de ketting. De ongeveer 150 medewerkers zijn alleen bij calamiteiten inzetbaar.

De eenheidsleiding heeft volgens de ACP nog niet gereageerd. Voorzitter Gerrit van de Kamp vindt dat onverstandig en riskant. „Onverstandig omdat de acties worden voortgezet tot de leiding serieus aan de slag gaat met de zorgen van collega’s. Riskant omdat overtreders en criminelen op het water nu vrij spel hebben”, aldus Van de Kamp donderdag.

De waterpolitie van de Landelijke Eenheid bewaakt de Nederlandse kuststrook en let daarbij onder meer op gestolen goederen, verdovende middelen en afvalstoffen die via het water worden vervoerd. Ook het bestrijden van mensensmokkel en milieucriminaliteit behoort tot het takenpakket. Verder controleert de eenheid of schippers niet te lang aan het roer staan.

„Door de acties is er nu ook geen controle op tankers met gevaarlijke stoffen en visstroperij. Maar de lijst van taken die de waterpolitie door onderbezetting niet kan doen is volgens de ACP ,,vele malen langer”.