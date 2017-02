Achtervolging eindigt tegen gevel in Vleuten

Een 19-jarige automobilist heeft op de vlucht voor de politie een flinke ravage veroorzaakt in Vleuten (Utrecht). De achtervolging eindigde tegen de gevel van een huis waarvan de bewoner volgens de politie nog op de bank lag. Niemand raakte gewond. De gevel het huis is ontzet door de klap, vertelde een woordvoerster.

De auto raakte bij de crash ook twee geparkeerde auto’s. Volgens de politie scheurde de man, die uit Woerden komt, met zo’n 110 kilometer per uur door de bebouwde kom. „Hij reageerde nergens op en ging alleen maar sneller rijden toen hij werd achtervolgd. Uiteindelijk verloor hij de macht over het stuur in een bocht”, aldus de woordvoerster. Waarom de man ervandoor ging, is nog onbekend.