„Aboutaleb loopt onnodig veiligheidsrisico”

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam loopt al jarenlang een onnodig groot veiligheidsrisico. De gemeente laat na gaten in zijn digitale beveiliging te dichten. Daardoor kunnen kwaadwillenden relatief eenvoudig via zijn agenda achterhalen waar Aboutaleb van uur tot uur is. Dat schrijft de Volkskrant donderdag op basis van conclusies van een nog niet gepubliceerd rapport van de Rotterdamse Rekenkamer.

Twee jaar geleden constateerde beveiligingsbedrijf Fox-IT al dat er gaten in de digitale beveiliging van de burgemeester zaten. Toch zou er volgens het rapport weinig tot niets zijn verbeterd.

Het college van Rotterdam verzet zich tegen publicatie van het rapport. Afgelopen weekend dreigde de gemeente met een gang naar de rechter als de Rekenkamer openbaarmaking in de huidige vorm zou doorzetten. De Rekenkamer stelde daarop de publicatie uit tot volgende week.