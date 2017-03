Aanval op PvdA-voorzitter geopend

De historische verkiezingsnederlaag van de PvdA heeft de positie van partijvoorzitter Hans Spekman aan het wankelen gebracht. De partijtop probeerde na de dreun die de kiezer woensdag uitdeelde de rangen te sluiten, maar een groep leden kreeg gedaan dat de partij zaterdag toch over het lot van Spekman stemt.

Spekman is niet van plan uit eigen beweging het veld te ruimen. „Daar gaan de leden over.” Hij wees erop dat zij hem vorig jaar nog herkozen. Ook de partijtop hamert voorlopig op „samen uit, samen thuis” en stelt dat het belangrijk is „elkaar juist nu vast te houden”.

Spekman kwam de afgelopen dagen, toen het debacle voor zijn partij zich aftekende, onder vuur te liggen. Hij zou zich de nederlaag, en de drie verkiezingszeperds die eraan vooraf gingen, moeten aantrekken en zijn conclusies trekken.

Criticasters wrijven Spekman onder meer aan dat hij de uiteindelijk door Lodewijk Asscher gewonnen lijsttrekkersverkiezing doordreef en die veel te laat plande. Daardoor was de campagne van andere partijen al een eind op streek voordat Asscher de partij om zich kon verenigen. Ook boegbeeld Ahmed Aboutaleb keerde zich donderdag tegen de lijsttrekkersverkiezing.

Asscher denkt dat de ledenraad zaterdag niet druk zal zijn met een oordeel over de partijvoorzitter en -leider, maar vooral „gewoon de wonden zal likken”. Of de PvdA-leden zich zaterdag ook uitspreken over de positie van Asscher is nog onduidelijk.

De PvdA-fractievoorzitter in Enschede, Laurens van der Velde, vindt dat Spekman opnieuw het vertrouwen moet vragen van de achterban. Hij kreeg vijftig leden mee, genoeg om de vertrouwensvraag aan de leden voor te leggen.