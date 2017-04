Aantal wrakingszaken flink gedaald

Het aantal verzoeken om rechters te wraken vanwege vermeende partijdigheid is afgelopen jaar flink gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. In 2016 werd 620 keer een wrakingsverzoek ingediend tegen 713 een jaar eerder. Het aantal komt daarmee op hetzelfde niveau als in de jaren 2013 en 2014, blijkt uit het jaarverslag van de Rechtspraak.

Hoewel het aantal wrakingsverzoeken de afgelopen jaren redelijk stabiel is gebleven, is het aantal door de jaren heen wel toegenomen, stellen onderzoekers. Media-aandacht voor bekende rechtszaken, zoals de zaak tegen Geert Wilders, en het feit dat mensen steeds mondiger worden zijn mogelijke oorzaken daarvan.

Het percentage gehonoreerde verzoeken ligt de afgelopen jaren stabiel op 4 tot 6.