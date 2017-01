Aantal handletsels door vuurwerk daalt

Het aantal mensen dat vanwege vuurwerkverwondingen aan de handen naar de plastisch chirurg moest, is deze jaarwisseling verder gedaald. Bij deze specialisten belandden 33 vuurwerkslachtoffers op de behandeltafel, tegen 52 vorig jaar en 69 het jaar ervoor.

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) zegt dinsdag dat het beleid om (verkeerd) vuurwerkgebruik in te dammen zodoende enigszins zijn vruchten lijkt af te werpen. De vereniging houdt nog wel een slag om de arm omdat het aantal slachtoffers nog tot eind januari kan oplopen.

Ook dit jaar was illegaal vuurwerk weer de grootste boosdoener van zwaar handletsel. Ongeveer twee derde van de 33 verwondingen was daar aan te wijten. Bovendien waren er weer veel jonge slachtoffers: bijna de helft is jonger dan achttien.

Plastisch chirurg Annekatrien van de Kar blijft namens de NVPC pleiten voor onder meer een verbod op consumentenvuurwerk. „Slachtoffers zoals deze kinderen zijn zich vaak onvoldoende bewust van de risico’s van vuurwerk, maar kampen wel de rest van hun leven met de gevolgen ervan.” In totaal zijn de afgelopen dagen 25 vingers geamputeerd.

Van de 33 slachtoffers hadden er 28 het vuurwerk zelf afgestoken, vijf keer ging het om een omstander. De meeste vuurwerkletsels komen door knalvuurwerk, slechts zes keer was siervuurwerk de oorzaak.