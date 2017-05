Aantal bezoekers veiligheidsdag verdubbeld

De Landelijke Veiligheidsdag die zaterdag in Almere is gehouden, heeft zo’n 50.000 bezoekers getrokken. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de eerste editie van drie jaar geleden. Die trok toen 25.000 bezoekers. Vorig jaar kwamen er al 45.000 mensen op af.

Politie, brandweer, Defensie, GGD, de Reddingsbrigade, Veilig Verkeer Nederland, SRCN Reddingshonden en andere hulpdiensten lieten op de vierde editie van de veiligheidsdag zien hoe ze handelen bij incidenten en hoe ze samenwerken.

De dag is ook een bedankje voor de hulpverleners die altijd klaar staan en het is de bedoeling dat bezoekers zich bewust worden van hun eigen veiligheid, aldus een woordvoerder van de organisatie. Een opvallend thema dit jaar was de beveiliging op de Nederlandse snelwegen. Zo had Rijkswaterstaat bij 20 graden Celsius sneeuwschuivers neergezet waar kinderen in konden.

Burgemeester Franc Weerwind van de gemeente Almere en Stef Blok, demissionair minister van Veiligheid en Justitie, hadden het evenement in Almere geopend.