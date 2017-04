Aanhoudingen voor handel in anabolen

De fiscale opsporingsdienst FIOD en de politie hebben drie personen aangehouden die worden verdacht van de handel in anabolen en medicijnen. Ze zouden op internet prestatiebevorderende middelen en medicijnen hebben aangeboden. De spullen konden contant of met bitcoins worden betaald en de bestelling kon onder meer in een snackbar worden afgehaald.

Bij huiszoekingen in negen woningen in Rotterdam, Breda, Wassenaar, een sportschool in Ridderkerk en een schoonheidssalon in Wassenaar zijn wapens en een wietplantage aangetroffen. Ook werd onder meer beslag gelegd op een grote hoeveelheid medicijnen en anabolen, drie dure auto’s, sieraden, horloges en contant geld, meldt de FIOD dinsdag.