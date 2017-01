Aangereden politieman overleden

De politieman die tijdens de jaarwisseling werd aangereden in Den Haag, is overleden. Dat meldt de politie in de nacht van maandag op dinsdag. De agent lag sinds het ongeval in coma op de intensive care.

De 36-jarige agent Mario werd op 1 januari aangereden op de Hoefkade. Hij liep daardoor onder meer zwaar hersenletsel op en werd op de intensive care verpleegd. De politieman overleed maandagavond laat.

Politiechef Paul van Musscher zegt in een verklaring aangeslagen te zijn door het overlijden van de politieman. „In Mario verliezen we een geliefd collega, een bevlogen politieman met passie voor het vak en voor de politie als organisatie.”

Politiemensen reageren via Twitter geëmotioneerd op het overlijden van hun collega. „Geschokt en vol verdriet. Rust zacht Mario”, schrijft een wijkagent uit Den Haag. „Wij wensen de nabestaanden en collega’s van Mario veel sterkte met het verwerken van dit enorme verlies”, aldus het Team Parate Eenheid uit Rotterdam.

De familie van de agent noemt de vele steunbetuigingen „van onbeschrijfelijke waarde”. „We hebben als nabestaanden een lange weg voor de boeg, maar putten kracht uit onze hechte familieband.”

Vanwege het overlijden van de agent van Team De Heemstraat kunnen mensen tot nader orde geen aangifte doen op het politiebureau aan de gelijknamige straat. Mensen die een steunbetuiging willen achterlaten, kunnen wel terecht bij de balie.

Het lijkt er volgens de politie vooralsnog op dat de aanrijding van de agent tijdens de oudejaarsnacht geen opzet was. De 27-jarige automobiliste werd aangehouden, maar mocht na haar verhoor weer naar huis in afwachting van het verdere verloop van de zaak.