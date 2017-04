’Aandacht voor risico’s teek kan beter’

Wie er lekker en op zich gezond opuit gaat in het groen, moet altijd in het achterhoofd houden dat hij of zijn kan worden gebeten door een teek. Ook wie werkt in tuinen, plantsoenen, graslanden en bossen, moet erbij stilstaan, net als zijn of haar werkgever.

Tijdens de Week van de teek, die maandag begint, worden de risico’s benadrukt door de verschillende organisatoren. Want al zijn de gevaren wel redelijk bekend, de aandacht ervoor kan nog beter.

Nadat je door een teek bent gebeten, moet je snel actie ondernemen, omdat de ziekte van Lyme dreigt, die verschillende nare symptomen met zich mee kan brengen. Jaarlijks worden circa 1,3 miljoen mensen gebeten. Ruim één op de vijf tekenbeten wordt opgelopen binnen stedelijk gebied, stelde het het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onlangs vast. Van de circa 25.000 uiteindelijke lymepatiënten houden er naar schatting 1000 tot 2500 per jaar langdurig klachten.

Waarschuwen voor teken alleen is niet genoeg. Daarom worden dit jaar nieuwe onderzoeken gedaan om uit te vinden hoe de risico’s en de gevolgen beter kunnen worden aangepakt. Zo doet de Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (Stigas) met onder meer de vakbond FNV onderzoek naar gevaren van en maatregelen tegen teken voor wie werkt in het groen. Volgens een woordvoerder is extra aandacht voor deze groep noodzakelijk, omdat die zich verplicht op plekken moet begeven waar hij kans maakt op een teek, die vaker op de grond zit en meer met dieren te maken heeft.

Ook komt er een breed onderzoek naar de ziekte van Lyme zelf, om die nog beter te bevechten. RIVM, Radboudumc, AMC en Gelre ziekenhuizen Apeldoorn doen hieraan mee. En dan komt er nog een onderzoek naar blootstelling aan het TBE-virus, dat hersen(vlies)ontsteking kan veroorzaken. Besmette teken dragen het TBE-virus over van dier naar dier en - tot nog toe een enkele keer - naar de mens. Het virus heeft nog maar twee keer in Nederland toegeslagen, één keer op de Sallandse Heuvelrug en één keer op de Utrechtse Heuvelrug.

Teken, spinachtige beestjes, huizen in bomen, struiken, in hoog gras, dode bladeren en kunnen ook verspreid worden door dieren. De teken laven zich graag aan menselijk bloed, dat ze bij voorkeur tot zich nemen via liezen, knieholtes, oksels, bilspleten, achter oren en rond haargrenzen.