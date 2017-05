A6 lang dicht na ongeluk met wegwerkmachine

De snelweg A6 richting Amsterdam was maandagavond urenlang dicht na een ongeluk bij Almere. Volgens de politie is er iemand aangereden door een wegwerkmachine en vervolgens bekneld geraakt. Er werd op die plek aan de weg gewerkt.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Rond 23.30 uur was de weg deels weer open en kon het verkeer weer richting Amsterdam rijden.

Veel hulpdiensten waren opgeroepen. Ook een traumahelikopter is ingezet. Achter het ongeluk stond een lange file. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie onderzoekt dat nog.