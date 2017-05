De snelweg A58 van Eindhoven naar Tilburg was woensdagmiddag ter hoogte van Moergestel korte tijd dicht door een gekantelde vrachtwagen. Er ontstond door het ongeluk een fikse file en het leek er even op dat de weg voor langere tijd dicht zou zijn, aldus de ANWB. Rond 14.40 uur was er evenwel al weer een rijstrook open.

Het verkeer de andere kant op ondervond ook enige hinder van het ongeluk. Een strook was korte tijd afgesloten.