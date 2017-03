A50 enige tijd dicht na gekantelde truck

De A50 bij Sint-Oedenrode tussen Eindhoven en Oss was maandagochtend enkele uren gesloten nadat een vrachtauto met kippen was gekanteld. De weg richting Oss bleef tot ongeveer 10.15 uur dicht, meldde de ANWB.

De dieren moesten eerst worden overgeladen in een andere vrachtwagen. Vervolgens moest de vangrail over een lengte van 50 meter worden gerepareerd. Daarom was ook een rijbaan in de richting van Eindhoven enige tijd afgesloten, zei een woordvoerster van de VerkeersInformatieDienst (VID).

Aan beide zijden ontstonden lange files. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.