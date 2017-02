De A50, Oss richting Eindhoven, is versperd na een ongeval met twee vrachtwagens. De weg is daarom afgesloten, meldt de ANWB. Een traumaheli is geland op de snelweg.

Op het weggedeelte van Nistelrode tot de afrit Volkel (bij Uden) staat al 7 kilometer file.

De ANWB zegt dat het om een ernstig ongeval gaat en dat de afsluiting nog lang gaat duren. Het verkeer wordt aangeraden om te rijden via Den Bosch.