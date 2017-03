A27 dicht tot in avondspits na ongeval

De snelweg A27 (Breda in de richting Utrecht) is dicht na een ongeval bij Lexmond met een vrachtwagen, die op zijn kop in de berm belandde. De verwachting is dat pas in de avondspits, om 17.15 uur, een rijstrook open kan, meldde Rijkswaterstaat. De truck wordt na de avondspits geborgen.

Ook de andere kant op zijn er problemen. Er is daar een kijkersfile ontstaan. Ook voor dit verkeer is een omleidingsroute ingesteld. Om de kijkersfile te beperken worden schermen geplaatst.

Volgens de politie raakte de vrachtwagen, geladen met frituurvet, van de weg toen de chauffeur te hard moest remmen. De bestuurder raakte gewond door de klap en is naar het ziekenhuis gebracht. De truck vloog in brand, maar het vuur kon snel worden geblust.