A16 bij ’s-Gravendeel dicht na plofkraak

De A16 is in beide richtingen dicht tussen knooppunt Klaverpolder en ’s-Gravendeel. De politie heeft de autosnelweg afgesloten in verband met onderzoek naar een plofkraak bij een filiaal van Albert Heijn in het Zuid-Hollandse ’s-Gravendeel in de nacht van zondag op maandag.

De daders vluchtten in twee auto’s, ramden een politiewagen en richtten tijdens de vlucht een vuurwapen op de politie, waarna die schoot. De daders zijn nog voortvluchtig.

De plofkraak mislukte overigens doordat de politie er op tijd bij was. „Het is daarom niet duidelijk of het om een plofkraak of ramkraak ging. Misschien wilden ze de pui wel rammen met een van de auto’s”, aldus een politiewoordvoerder.