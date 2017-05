A13 weer open, verkeer nog knel

De A13 (Den Haag richting Rotterdam) is weer open nadat deze was afgesloten vanwege een ongeluk bij het knooppunt Kleinpolderplein bij Rotterdam. De weg ging ongeveer een half uur eerder open dan het verwachte tijdstip van 16.15 uur, maar de vertraging was al opgelopen tot een uur. „De verkeersproblemen zijn groot. Dat komt niet meer goed deze avondspits”, zegt een woordvoerster van de ANWB.

„Het verkeer staat vast op de A4 en A44 richting Den Haag en ook op de A13. Verkeer vanuit Amsterdam dat naar Rotterdam moet, raden we aan om te rijden via Utrecht.”