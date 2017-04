A1 bij Stroe weer open na bouw ecoduct

De A1 tussen Stroe en Kootwijk is maandagochtend weer opengegaan. De snelweg was in beide richtingen drie nachten dicht omdat er een ecoduct over de weg, en een faunatunnel onder het spoor worden gebouwd.

De A1 en het spoor tussen Amersfoort en Apeldoorn gaan dwars over de Veluwe. Om ervoor te zorgen dat dieren veilig kunnen oversteken, bouwen ProRail en Rijkswaterstaat een ecoduct en een faunatunnel. In april en mei heeft die aanleg gevolgen voor het weg- en treinverkeer.

Over beide rijbanen van rijksweg A1 worden er 52 betonnen liggers geplaatst. Deze liggers vormen het dek van het ecoduct. De kranen die de in totaal 104 liggers op hun plek hijsen, komen op de snelweg te staan.

Veel natuurgebieden zijn versnipperd doordat kanalen, spoorwegen en autowegen er dwars doorheen lopen. Dat betekent dat veel dieren vastzitten in een onnatuurlijk klein leefgebied. Het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) herstelt de verbindingen tussen de natuurgebieden, bijvoorbeeld met ecoducten en wildtunnels.