9 jaar cel voor doodslag in Berlicum

Een 24-jarige Bosschenaar is dinsdag tot een gevangenisstraf van negen jaar veroordeeld voor het doden van een 21-jarige inwoner van Berlicum.

De rechtbank Oost-Brabant acht de man schuldig aan doodslag en verboden wapenbezit, waaronder twee nepvuurwapens. De officier van justitie had eerder elf jaar cel tegen hem geëist.

De verdachte heeft volgens de rechters zijn slachtoffer op 21 februari 2016 met een mes neergestoken. Dat gebeurde op een feestje in Berlicum. Daar kreeg de verdachte ruzie met de 21-jarige omdat die zijn vriendin zou hebben geslagen. Het slachtoffer overleed twee dagen later aan zijn verwondingen.

De Bosschenaar ontkent schuld, maar volgens de rechtbank is er mede op basis van getuigenverklaringen voldoende bewijs. In de opgelegde straf is volgens de rechtbank meegewogen dat de verdachte heeft geprobeerd het politieonderzoek tegen te werken door anderen te vragen het mes weg te maken.