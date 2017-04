80-jarige redt jongetje (5) uit Maas

Een tachtigjarige schipper heeft zaterdagavond een vijfjarig jongetje uit de Maas gered. Hoe het jochie te water raakte, is niet bekend. Hij is na reanimatie naar het ziekenhuis gebracht.

De schipper merkte vanaf zijn boot in de jachthaven aan de Maasboulevard in Schiedam de jonge drenkeling op en wist hem uit het water te halen. Twee omstanders ontfermden zich over het slachtoffer en begonnen met reanimeren. Later werd de reanimatie overgenomen door hulpverleners, meldt de politie.

Het is niet bekend hoe het jongetje er aan toe is.