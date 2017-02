8 jaar cel en tbs geëist voor doden Els Borst

In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie opnieuw acht jaar onvoorwaardelijke cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Bart van U. voor het doden van politica Els Borst en zijn zus Loïs. Daarbovenop eiste het OM ook nog zes maanden cel voor verboden wapenbezit.

In eerste aanleg kreeg Van U. tbs met dwangverpleging opgelegd. Het Openbaar Ministerie had ook toen acht jaar celstraf geëist en ging in daarom bij het gerechtshof in Den Haag in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Rotterdam vorig jaar.