8 aanhoudingen in en om drugspand Rotterdam

De politie heeft deze week in Rotterdam-Zuid acht personen opgepakt die betrokken zouden zijn bij de productie van harddrugs. Een pand aan de Eric Kropstraat bleek een zogenoemd versnijdingspand te zijn: een locatie waar met versnijdingsmiddelen en drugs, harddrugs worden gemaakt.

Bij de actie woensdagnacht vonden agenten 21 kilo harddrugs en een vuurwapen. Twee auto’s zijn in beslag genomen. De verdachten variëren in leeftijd van 17 tot 35 jaar en komen uit Rotterdam of hebben geen vaste woon- of verblijfplaats, meldde de politie vrijdag.