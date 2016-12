6 jaar cel voor veroorzaker dodelijk ongeluk

Een 44-jarige man uit het Zeeuwse Dreischor is door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf wegens het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De rechtbank acht de man schuldig aan doodslag en poging tot doodslag bij het ongeluk in het Zeeuwse plaatsje Noordgouwe.

Daar reed de man op 23 juli 2016 onder invloed van alcohol en zonder geldig rijbewijs de motor aan van een 29-jarige vrouw, die als duopassagier meereed met haar 36-jarige partner. De vrouw overleed, de man raakte zwaargewond.

Volgens het vonnis was de man onder invloed van „een zeer grote hoeveelheid alcohol” toen hij ’s nachts in zijn bestelbus stapte. Door omstanders was hij gewaarschuwd dat het niet verantwoord was om naar huis te rijden. Van een van hen kreeg hij een slaapplek aangeboden. De rechtbank vindt dat de verdachte bewust het risico op een ernstig ongeluk heeft genomen.

De man was al drie keer eerder veroordeeld tot langdurige rijontzeggingen wegens rijden onder invloed. Nu is hem een rijontzegging van tien jaar opgelegd.