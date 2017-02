„50 jaar voor moordenaar Hester gerechtigheid”

De flinke strafverhoging voor de moordenaar van de Haagse Hester van Nierop (27) wordt bijna twintig jaar na dato door haar moeder „gerechtigheid” genoemd.

Arsène van Nierop zegt tevreden te zijn met de vijftig jaar gevangenisstraf die de Mexicaan Roberto Flores Adame (52) in hoger beroep is opgelegd. Eerder werd de man, die pas in 2015 werd opgepakt, tot 35 jaar cel veroordeeld.

De moeder van Hester vernam het hoger uitgevallen vonnis donderdag per telefoon via haar advocate in de Mexicaanse grensstad Ciudad Juárez, vermaard om het grote aantal moorden, vaak ook op vrouwen.

„Voor ons en voor Hester maakt het niet meer uit, maar in tegenstelling tot ouders van vermoorde kinderen in Nederland bof ik als het ware dat deze straf hoger is uitgevallen”, aldus Arsène van Nierop.

Zij was onder meer bestuurslid van de vereniging van ouders van een vermoord kind en zet zich in voor de stichting Hester, die betrokken is bij het bestrijden van geweld tegen vrouwen in onder meer Ciudad Juárez. „Dat werk geeft de dood van Hester en je eigen bestaan weer zin.”

Haar dochter, een architecte, werd in september 1998 in Hotel Plaza in het centrum van de stad Ciudad Juárez vermoord. Haar lichaam lag onder een bed in de kamer van de dader. Ze bleek te zijn gewurgd. De Haagse maakte een reis van acht maanden door de VS en Mexico om de architectuur te bestuderen en eventueel een stageplaats te vinden.

Flores Adame vluchtte na zijn daad naar de Verenigde Staten en verbleef daar sindsdien illegaal. Via een Facebookprofiel, waarop een kenmerkende tattoo en gehavend oor zichtbaar waren, kon hij alsnog worden opgespoord.