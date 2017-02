4 jaar cel voor Amerikaanse oplichter

De 53-jarige Amerikaan die - omringd door bodyguards en advocaten - zakenpartners verspreid over Nederland voor tonnen oplichtte, heeft donderdag vier jaar cel gekregen. Volgens de rechtbank in Zwolle blijkt uit het dossier dat hij de laatste jaren zelfs niet één rekening betaalde.

De 53-jarige David M.T. verplaatste zich in limousines, sliep in grote hotelkamers en nodigde zakenpartners uit in skyboxen in de Amsterdam ArenA en in het Gelredome. Met vervalste bankgaranties, waaronder één van de Bank of Scotland ter waarde van 1 miljard euro, deed hij zich voor als zeer vermogend zakenman. Hij wist tonnen los te peuteren en als onderpand gaf hij obligaties van een fonds van honderden miljoenen, dat later leeg bleek te zijn. Zijn failliete onderneming liet een schuld van 1,3 miljoen euro achter.

Volgens de rechters wist de verdachte dat hij obligaties uitgaf die niets waard bleken te zijn. Hij deed zich onder meer voor als investeerder in een scheepswerf van 165 miljoen euro en in de bouw van een jacht van 150 miljoen, maar beide projecten kwamen niet van de grond. Slachtoffers raakten door hem aan de rand van de afgrond, aldus het vonnis.

Naast de oplichting is ook valsheid in geschrifte bewezen. Tegen T. was vijf jaar cel geëist.