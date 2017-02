360 artsen achter verklaring euthanasie bij dementie

Circa 360 artsen hadden zich maandagmidag aangesloten bij de vorige week verspreide verklaring over het verlenen van euthanasie aan mensen die een eerdere keus daarvoor niet meer kunnen bekrachtigen, bijvoorbeeld door dementie. Dat zegt één van de initiatiefnemers, die opnieuw discussie willen over de kwestie.

„Onze morele weerzin om het leven van een weerloos mens te beëindigen is te groot”, luidde de verklaring die vorige week als krantenadvertentie in omloop werd gebracht. De deelnemers wordt om een bijdrage in de kosten gevraagd en volgens mede-initiatiefnemer Jaap Schuurmans is die ook al van 320 dokters binnen.

Artsen in advertentie tegen euthanasie bij demente ouderen

Hij is verrast dat zoveel collega’s met naam en toenaam naar buiten willen treden. Het toont de maatschappelijke betrokkenheid aan van mensen die dagelijks te maken hebben met lijden en het proberen te verlichten daarvan, meent hij.

De verklaring kan nog tot het eind van de week worden gesteund. Aan het slot verschijnt er dan waarschijnlijk weer een advertentie.