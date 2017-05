3 panden in Winschoten vernield na explosie

In Winschoten (provincie Groningen) zijn zondag een aantal woningen beschadigd geraakt door een explosie en een brand die daarna ontstond. Zeker drie panden zijn onbewoonbaar. Een aantal andere panden hebben onder meer waterschade, aldus een woordvoerder van de gemeente Oldambt waar Winschoten in ligt. Eén persoon raakte gewond door de explosie.

De explosie was zondagmorgen in een woonhuis in de Engelstilstraat, waarna er brand uitbrak. Uiteindelijk moeten het hele huis en twee naastgelegen panden als verloren worden beschouwd.

Bewoners van tien huizen in de omgeving moesten hun huis uit. De bewoners werden opgevangen in een sporthal of zijn opgevangen door familie en vrienden.

De oorzaak van de gasexplosie is nog niet duidelijk.