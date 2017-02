25 musea eens met richtlijn loon kunstenaars

Circa 25 Nederlandse musea gaan de nieuwe richtlijn volgen voor honoraria aan kunstenaars die er exposeren zonder verkoopdoel. De richtlijn voorziet in bedragen voor allerlei inspanningen, variërend van solo-presentaties van nieuw werk tot groepspresentaties van bestaand werk.

Instemmende partijen onderschreven dinsdag in Den Haag de afspraken in aanwezigheid van cultuurminister Jet Bussemaker. „Ik vind het belangrijk dat kunstenaars een redelijke vergoeding kunnen vragen. Het stemt mij optimistisch dat de sector daar ook zo over denkt en dat BKNL het initiatief heeft genomen om de contractpraktijk te verbeteren”, aldus de bewindsvrouw. BKNL is Beeldende Kunst Nederland, een informeel overleg over belangen in de beeldende kunsten.

Met de richtlijn wordt gehoor gegeven aan de roep uit het kunstenveld, maar ook van onder meer de Sociaal Economische Raad en de Raad voor Cultuur voor het verbeteren van de inkomenspositie van kunstenaars.