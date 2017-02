2000 varkens door brand omgekomen

Door een brand bij een varkenshouder in het buitengebied van Mill in Noord-Brabant zijn woensdagavond in totaal 2000 zeugen en biggen omgekomen. Ze zaten in twee schuren die zijn afgebrand.

De brandweer wist vele honderden varkens te redden door ze te evacueren naar twee schuren die gespaard zijn gebleven. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio-Noord liet weten dat de brandweer het vuur inmiddels onder controle heeft.

Door de brand is een kleine hoeveelheid asbest vrijgekomen. Volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio-Noord is dat niet schadelijk voor de volksgezondheid. Over de oorzaak van de brand kon hij nog niets zeggen.