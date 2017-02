Vijftien mensen zijn dinsdag in het ziekenhuis opgenomen, omdat ze in een appartementengebouw aan de Standerdmolen in Amsterdam-Noord koolmonoxide hebben ingeademd. Een woordvoerder van de brandweer zei dat de patiënten onder meer klaagden over misselijkheid en hoofdpijn.

Mogelijk is er een verband tussen het vrijkomen van de koolmonoxide en werkzaamheden die overdag zijn uitgevoerd. In het flatgebouw is aan een afvoerkanaal gewerkt.