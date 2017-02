15 maanden voor heler van gestolen monstrans

De heler van een kostbare monstrans, op 29 januari 2013 ontvreemd uit het Utrechtse Catharijneconvent, heeft dinsdag alsnog vijftien maanden gevangenisstraf gekregen. Het historische kunstwerk vertegenwoordigt een waarde van circa 250.000 euro en is na de diefstal deels en beschadigd teruggevonden.

Drie van de vier verdachten zijn inmiddels onherroepelijk veroordeeld. Ze kregen celstraffen van 24 tot 42 maanden wegens diefstal en medeplichtigheid. Die vierde verdachte vocht zijn veroordeling wegens diefstal met succes aan bij de Hoge Raad en werd daarom nogmaals berecht door het gerechtshof in Arnhem. Dat veroordeelde hem dinsdag behalve tot de vijftien maanden cel ook tot een werkstraf.

Volgens het hof is niet duidelijk geworden dat de verdachte betrokken was bij de diefstal. Wel staat vast dat verdachte de monstrans na de diefstal voorhanden heeft gehad en dat hij wist dat de monstrans gestolen was, aldus het hof.

De dief sloeg destijds de vitrine in het museum met een moker aan diggelen. Hij nam de monstrans mee en vluchtte op een scooter, bestuurd door een mededader. Twee weken later werd een deel van de monstrans teruggevonden in een auto, zonder een aantal kostbare diamanten.

Omdat de verdachte al dertien maanden in voorarrest heeft en zijn leven sinds zijn vrijlating een positieve wending gegeven, hoeft hij van het gerechtshof niet terug naar de gevangenis. In plaats daarvan moet hij wel 120 uur werken.